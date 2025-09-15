Захисник київського Динамо Тарас Михавко поділився враженнями після результативної нічиєї у дербі проти Оболоні.

– Звісно, ми відчуваємо неприємні емоції, бо втратили перемогу – і це найголовніше. Мій гол не так важливий, головне – результат команди. Ми упустили перемогу, тому емоції негативні.

– Чому, на вашу думку, не вдалося втримати переможний рахунок?

– Не знаю, можливо, підвела реалізація. Це наші проблеми, що не змогли використати свої моменти. До кінця матчу рахунок був напружений – 2:1, тому будь-яка подача чи епізод могли створити небезпеку. Крім того, Оболонь грала при своїх вболівальниках. Нема слів, ми спустошені через втрату очок.

– Недавно до тренерського штабу приєднався спеціаліст зі стандартних положень. Сьогодні вже побачили результат?

– Так, звісно, ми працюємо та відпрацьовуємо нові комбінації, дії при стандартах. Будемо намагатися забивати після кожного стандарту та взагалі з кожного моменту, який створюємо. На жаль, сьогодні перемогти не вдалося.

Свій наступний матч київське Динамо проведе на виїзді проти Олександрії у 1/16 фіналу Кубка України. Матч відбудеться 17 вересня і розпочнеться о 18:00.