Колишній нападник і радник президента Динамо Артем Кравець розкрив ситуацію в скаутинговому відділі клубу.

Коли я прийшов, на папері в скаутському відділі Динамо працювали Олександр Заваров, Володимир Безсонов, Олександр Голоколосов скаутами. І Кирило Крижановський, який працює у медіавідділі – займається медіанапрямом в основному, але на волонтерських засадах, без доплат, допомагав аналітиком. Йому хотілося в цьому напрямі розвиватися, в нього є талант в цьому, і він один з тих людей, які багато чого корисного роблять для Динамо. Але він був просто як волонтер.

Все. Більше там нікого не було. І весь пошук гравців просто закінчувався пропозиціями від агентів. Якісь агенти скидають якісь варіанти, далі хтось щось проаналізував, хтось щось вирішив – така була історія. Я взагалі не міг уявити, що все настільки погано.

Прийшов я, прийшов Женя Хачеріді, ми запросили також аналітика. У нас працювали ми, троє скаутів: я, Женя, Саша Голоколосов, – і два аналітики, Кирило і ще один. Але ми не їздили нікуди нікого передивлятися, наш пошук все одно закінчувався тільки переглядом гравців по WyScout. Але для мене це вже хоча б був реальний пошук гравців і кандидатів, бо ми хоча б почали передивлятися на постійній основі тих чи інших людей.