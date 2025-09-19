Сергій Стаднюк

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував скандальне інтерв’ю колишнього футболіста і свого радника Артема Кравця про ситуацію в київському клубі.

Можу тільки одне з цього приводу сказати: Динамо Київ – це школа, яка виховала футболістів, які грають сьогодні на різних рівнях збірної України. Перша команда виграла УПЛ, U-19 виграла чемпіонат, у нас школа дуже гарно розвивається. Багато хлопців, яких ми втратили грають за кордоном. Кравець звинувачує когось, але по ділу нічого не каже. «Йому дзвонили і пропонували гроші за те, щоб когось влаштувати в школу Динамо Київ». Логічно? А доказів жодних нема. Можливо люди, які не могли влаштувати свою дитину до нашої школи, вирішили, що саме Кравець може це організувати, що саме він корупціонер? Не взяв гроші – і дуже добре. Я знаю одне: все, що наговорив Артем у цьому інтервʼю – не відповідає дійсності, – заявив Суркіс у коментарі «Чемпіону». Ігор Суркіс

Нагадаємо, 11 вересня, Кравець опублікував пост на Facebook після відходу з Динамо. У ньому колишній співробітник заявив про системну корупцію в клубі та загалом про проблеми українського футболу.

19 вересня ексфутболіст збірної України дав інтерв’ю блогеру Ігорю Бурбасу. Там Кравець назвав причини, з яких вирішив винести на загал свої думки щодо ситуації у клубі.

Також колишній селекціонер Динамо розкрив подробиці скандальної ситуації з захисником Браяном Себальйосом. За його словами дійшло до вимагання грошей.