Михайліченко замінив Миколенка у старті збірної України на матч проти Албанії
У матчі триває перший тайм
близько 2 годин тому
У заявці національної збірної України на товариський матч проти Албанії відбулася вимушена заміна.
Замість захисника англійського Евертона Віталія Миколенка на поле з перших хвилин вийшов гравець Полісся Богдан Михайліченко.
Поєдинок розпочався о 21:45 в іспанській Валенсії. Наразі рахунок 0:0.
Україна зіграє проти Албанії у новому синьому комплекті форми.
Поділитись