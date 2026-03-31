Денис Сєдашов

Капітан збірної України Ілля Забарний на YouTube-каналу Гливинський Pro Sport поділився думками щодо невдачі національної команди у плей-оф відбору на чемпіонат світу 2026 року. Захисник вважає, що ключовим фактором поразки від Швеції (1:3) стали власні помилки українських футболістів, якими скористався суперник.

На думку Забарного, негативний досвід має допомогти команді краще підготуватися до наступного кваліфікаційного циклу.

Нічого нового я не побачив. Шведи просто використали наші помилки, от і все. Вони не помилялися, а ми припускалися помилок. Я не бачив, що щось у нас було і тут зникло. Звинувачувати нікого не хочу з хлопців. Самовіддача була, але ми програли у футбол. Це дуже прикро, що ми не вийшли на чемпіонат світу. Але це великий досвід, як це було перед ЧС-2022. Ми не були готові, мабуть, до ЧС-2026. Сподіваюся, будемо готові до наступного чемпіонату світу. Ілля Забарний

Матч відбудеться 31 березня в іспанській Валенсії на стадіоні Сьютат де Валенсія. Початок зустрічі — о 21:45 за київським часом.

