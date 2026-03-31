«Ми не були готові до ЧС-2026». Відверта заява капітана збірної України Забарного
Захисник не став шукати винних у поразці
23 хвилини тому
Капітан збірної України Ілля Забарний на YouTube-каналу Гливинський Pro Sport поділився думками щодо невдачі національної команди у плей-оф відбору на чемпіонат світу 2026 року. Захисник вважає, що ключовим фактором поразки від Швеції (1:3) стали власні помилки українських футболістів, якими скористався суперник.
На думку Забарного, негативний досвід має допомогти команді краще підготуватися до наступного кваліфікаційного циклу.
Нічого нового я не побачив. Шведи просто використали наші помилки, от і все. Вони не помилялися, а ми припускалися помилок. Я не бачив, що щось у нас було і тут зникло. Звинувачувати нікого не хочу з хлопців. Самовіддача була, але ми програли у футбол. Це дуже прикро, що ми не вийшли на чемпіонат світу. Але це великий досвід, як це було перед ЧС-2022. Ми не були готові, мабуть, до ЧС-2026. Сподіваюся, будемо готові до наступного чемпіонату світу.
Матч відбудеться 31 березня в іспанській Валенсії на стадіоні Сьютат де Валенсія. Початок зустрічі — о 21:45 за київським часом.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04
Поділитись