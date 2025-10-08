Сергій Стаднюк

Головний тренер збірної України U-20 Дмитро Михайленко у ефірі Maincast TV після вильоту команди з юнацького чемпіонату світу-2025 через мінімальну поразку в матчі 1/8 фіналу проти однолітків з Іспанії (0:1) підбив підсумки виступів на мундіалі.

Зараз уже емоції вщухли. А під час гри вірив до останнього, що зрівняємо. Вірив до останнього, що пройдемо. Були нагоди, був тиск. Вже більше за рахунок емоцій, за рахунок драйву та адреналіну [провели] останні 15 хвилин. Але другий тайм був дуже гідний – іспанцям було важко. Хороший шлях пройшли. Дуже шкода, що потрапили на таку команду. Дійсно сильна команда, чемпіон Європи. Але треба дивитися вперед із високо піднятою головою. Дмитро Михайленко

Нагадаємо, у матчі з Іспанією збірна України U-20 не дорахувалася лідера команди Геннадія Синчука через скандальне рішення ФІФА. До вирішальної гри на чемпіонаті світу вінгер уже мав відбути дискваліфікацію.

