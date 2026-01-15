Миколенко може продовжити кар'єру в Бундеслізі
Український захисник Евертона зацікавив кілька клубів
30 хвилин тому
Віталій Миколенко/фото: Евертон
Український захисник Евертона Віталій Миколенко привернув увагу одразу кількох клубів із Німеччини.
Як повідомляє Fußballminister, інтерес до гравця виявляють Боруссія Дортмунд, РБ Лейпциг та Айнтрахт Франкфурт. Контракт Миколенка з англійською командою спливає вже найближчого літа, що робить можливий перехід реальнішим.
Цього сезону 25-річний футболіст взяв участь у 21 поєдинку за Евертон.
Раніше повідомлялося, що Галатасарай відмовився від ідеї трансферу Миколенка.