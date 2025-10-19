Захисник Евертона та збірної України Віталій Миколенко може змінити клуб узимку. Про це повідомив журналіст та інсайдер Руді Галетті.

Згідно з його інформацією, інтерес до 26-річного гравця виявляють кілька команд з Іспанії та Італії, які готові запропонувати контракт. Діюча угода Миколенка з Евертоном розрахована до червня 2026 року.

Головний тренер команди Девід Моєс високо оцінює внесок українця і вже попросив керівництво розпочати переговори щодо продовження договору на кілька років. Проте сам футболіст поки що не визначився з подальшими планами та розглядає різні варіанти розвитку кар'єри.

Цього сезону Миколенко провів сім матчів, не відзначившись результативними діями. Його орієнтовна ринкова вартість оцінюється у 25 мільйонів євро.

Раніше Евертон поступився Ман Сіті.