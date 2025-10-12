Павло Василенко

Як повідомляє BBC Sport, Ноттінгем Форест українського захисника Олександра Зінченка розглядає можливість зміни головного тренера, і Шон Дайч буде їхнім першим кандидатом у разі звільнення Анге Постекоглу.

Команда Англійської Прем'єр-ліги має непереконливі результати на початку чемпіонату, посідаючи 17-е місце в турнірній таблиці, маючи лише п'ять очок після семи матчів. Вони вісім останніх поєдинків.

Ноттінгем Форест все частіше розглядає можливість чергової зміни тренера, особливо після поразки від Ньюкасла з рахунком 0:2.

Постекоглу очолив команду лише у вересні, замінивши Нуну Ешпіріту.

54-річний Дайче востаннє керував Евертоном українського захисника Віталія Миколенка, який він покинув у січні 2025 року.