Миколенко – про дальні вкидання аутів: «Я можу давати цю опцію»
Українець висловився щодо нового тренду у європейському футболі
близько 1 години тому
Лівий захисник Евертона Віталій Миколенко відверто пояснив, чому в останніх турах АПЛ все частіше використовує дальні вкидання ауту, особливо поблизу штрафного суперника.
«В принципі, зараз це такий момент, що багато хто вкидає аути, крайні захисники вкидають аути – і це для мене класно, тому що я можу давати цю опцію. В останній грі це було важко, тому що там трошки було коротке поле за лінією. Але це хороша опція для мене, і зараз є така тенденція. Я радий, що можу допомогти команді в цьому», – розповів Миколенко в інтерв’ю Setanta Sports Premier League.
У сезоні 2025/26 лівий захисник Евертона провів 13 матчів у всіх офіційних турнірах, поки не відзначившись голами та асистами.
Раніше в Англії оцінили виступ Миколенка в матчі проти Борнмута.
