Сергій Разумовський

Евертон у виїзному матчі 14-го туру англійської Премєр-ліги мінімально здолав Борнмут (1:0). Український захисник Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі та провів на полі всі 90 хвилин.

Гравець традиційно закрив лівий фланг оборони. Тренерський штаб і надалі демонструє йому повну довіру, і 26-річний футболіст цього разу знову, в цілому, виправдав ставку на себе, впевнено діючи біля власних воріт і регулярно підтримуючи наступальні дії партнерів. Хоча оцінка футболіста, треба визнати, не найкраща – 6.6. Це найгірший показник серед усіх, хто виходив у стартовому складі «ірисок».

Цифри підтверджують активну участь Віталія в грі. Він 40 разів торкався м’яча, виконав 20 передач, із яких 16 дійшли до адресата (80% точності). У боротьбі один в один Миколенко виграв 3 дуелі з 5 (60%), демонструючи надійну гру проти суперників на своєму фланзі. Водночас до пасиву захисник записав 10 втрат м’яча, 2 фоли та жовту картку.

Попри окремі огріхи, внесок українця в те, що Евертон зберіг свої ворота недоторканими, є беззаперечним. У поточному сезоні Миколенко вже відіграв 13 матчів на клубному рівні, однак поки що не відзначався результативними діями, зосереджуючись насамперед на надійній грі в обороні.

Після цієї перемоги Евертон набрав 21 очко і піднявся до верхньої частини турнірної таблиці Премєр-ліги, хоча деякі найближчі конкуренти ще мають матчі в запасі й можуть скоротити відставання. Наступний поєдинок «іриски» проведуть на своєму полі проти Ноттінгем Форест Олександра Зінченка. Гра запланована на суботу, 6 грудня, початок о 17:00.