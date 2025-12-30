Ноттінгем Форест та Евертон оголосили стартові склади на очний поєдинок 17-го туру чемпіонату Англії.

Майбутня гра викликає підвищений інтерес в українських уболівальників, оскільки фактично перетворюється на українське дербі. З перших хвилин за Евертон на полі з'явиться Віталій Миколенко, тоді як в основі Ноттінгема Форест вийде Олександр Зінченко. Початок зустрічі запланований на 21:30 за київським часом.

Цього сезону Зінченко провів вісім матчів у всіх турнірах у складі Ноттінгем Форест, не відзначившись голами, асистами. Українець виступає за клуб на правах оренди з Арсеналу, контракт із яким діє до кінця червня 2026 року.

У розіграші Прем'єр-ліги сезону 2025/26 Віталій Миколенко взяв участь у 15 зустрічах, також не записавши на свій рахунок результативних дій.

Раніше повідомлялося, що Галатасарай відмовився від ідеї трансферу Миколенка.