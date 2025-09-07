На матчі відбору ЧС-2026 Азербайджан – Україна працюватиме бригада арбітрів із Греції
Поєдинок відбудеться у вівторок
близько 1 години тому
Фото - Getty Images
УЄФА оприлюднив склад суддівської бригади, яка працюватиме на матчі відбору ЧС-2026 Азербайджан – Україна, що відбудеться 9 вересня в Баку (початок – о 19:00 за Києвом).
На полі Республіканського стадіону імені Тофіка Бахрамова працюватимуть арбітри з Греції на чолі з Вассілісом Фоттіасом. На лініях йому допомагатимуть Андреас Меїнтанас та Міхаїл Пападакіс.
Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Анастасіос Папапетру, а за роботу системи ВАР відповідатимуть Ангелос Євангелу й Іонніс Пападопулос.
Нагадаємо, що 5 вересня збірна України програла команді Франції з рахунком 0:2.
