«Вище голови не стрибнули». Експерт висловився про поразку України від Франції
У відборі ЧС-2026
21 хвилину тому
Коментатор та відеоблогер Роман Бебех оцінив старт збірної України у відборі на ЧС-2026.
В стартовому матчі кваліфікації синьо-жовті поступились Франції (0:2).
Старались, але вище голови не стрибнули. Франція на спокійному нас обіграла.
Шанс був. 15 хв в другому таймі - і два супер моменти.
Тепер треба видихати і брати максимум з Азербайджаном, - написав Бебех в Telegram.
У паралельному матчі збірна Ісландії розгромила Азербайджан (5:0) і очолила групу D. Таким чином, Україна поки залишається третьою й зіграє з невдахою поєдинку вже 9 вересня.
Збірна України втратила всі шанси виграти міжнародний турнір.
