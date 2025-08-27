Шовковський перед матчем з Маккабі сказав усе, що думає про нового тренера Динамо
Кияни перед вирішальною битвою за Лігу Європи несподівано оголосили про нове підписання
13 хвилин тому
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський перед матчем-відповіддю раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи проти тель-авівського Маккабі розповів про функції свого нового асистента, поляка Мацея Кендзьорека. Слова фахівця передає пресслужба клубу.
Ми давно спілкувалися, кілька разів зустрічалися, коли команда перебувала тут, у Польщі, обговорювали можливу співпрацю, наші відносини усередині тренерського штабу та напрямки, в яких він буде з нами працювати. Це і аналітика, і стандартні положення, і також він буде помічником головного тренера, допомагатиме мені у рішенні тих завдань, які стоять перед командою. Його досвід говорить сам за себе, і ми з великим задоволенням прийняли його в нашу команду, в нашу родину.
Нагадаємо, київське Динамо вже у четвер, 28 серпня, у Польщі прийме Маккабі Тель-Авів. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за Києвом. У першому матчі гору після вилучення Костянтина Вівчаренка взяли ізраїльтяни (3:1).
Раніше Шовковський поділився думками щодо гри з Маккабі.
