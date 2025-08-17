Головний тренер Епіцентра Сергій Нагорняк підбив підсумки матчу 3 туру УПЛ проти Динамо (1:4). Його слова наводить УПЛ ТБ.

Команда хотіла бігти вперед, за рахунку 1:2 хотіли зрівняти, моменти були, але Динамо потрапило в свою стихію - в контргру, де вони дуже добре почуваються. Не хотілося, звичайно, четвертий гол, недопрацювали деякі, але це футбол. Я думаю, що в наступних матчах будемо більш сконцентрованими.

Ну а що сидіти ззаду? Я завжди футболістам кажу: «Щастя зарите у воротах суперника». Ми намагалися грати в футбол, в контргру. Так, не все виходить, поки не можемо ще підлаштуватися під цю інтенсивність. Шахтар, ЛНЗ та Динамо показали нам, до чого ми маємо йти. Швидкість, інтенсивність, атлетизм - це сьогодні, напевно, перші складові сучасного футболу, де, на жаль, ми сьогодні програли, - сказав Нагорняк.