Михайло Цирук

Цього разу збірній України не пощастило з жеребом, і про це можна говорити відверто та сміливо. Ні Швеція, яку ми отримали в півфіналі плейоф, ані Польща чи Албанія, проти яких можемо зіграти у разі виходу в фінал - далеко не найкращі варіанти з-поміж тих, які могли б отримати синьо-жовті.

Однак це зовсім не означає, що з мріями про чемпіонат світу потрібно прощатися: жоден з реальних чи потенційних суперників команди Реброва в основній частині кваліфікації не був переконливим настільки, аби в протистоянні з ним Україна вважалася б безнадійним аутсайдером.

Та й на нефарт під час жеребкувань нам жалітися гріх. У плейоф Євро-2024 Україні з суперниками пощастило, у фінальній частині - також пощастило, і те, що команда не вийшла - то вже її проблеми. Так само пощастило синьо-жовтим і під час жеребкування плейоф ЧС-2022, куди, обʼєктивно, потрібно було виходити.

А ось тут - ні, і таке буває, це нормально. І поки тренерський штаб збірної та наші численні аналітики готуються вивчати шведів, поляків, та албанців, ми й собі пригадаємо, як ці команди виступали останнім часом, як тут опинилися та чи варто українцям їх боятися.

Швеція: зірки, які нам по зубах

Якщо подивитися на результати основної частини кваліфікації, то збірна Швеції у півфіналі видається надзвичайно солоденьким. Команда тепер уже Грема Поттера посіла останнє місце у відбірковій групі зі Швейцарією, Косово та Словенією, набравши лише два очки: менше лише у футбольних карликів типу Гібралтара, Андорри, Ліхтенштейну, Сан-Марино чи Азербайджану, єдине очко якому подарували саме українці.

Звісно, шведи заходили в цей відбір розуміючи, що вони вже мають гарантоване місце в плейоф. У лізі націй 2024/25 скандинави виступали в Лізі С, спокійно виграли свою групу зі Словаччиною, Естонією та Азербайджаном, набравши майже максимум очок, і забезпечили собі плейоф заздалегідь.

Але ж… Важко повірити в те, що потрапивши у відборі в доволі скромну групу без яскраво вираженого фаворита Швеція не мала бажання поборотися за перше місце та вийти на мундіаль одразу напряму. Напевно, мала. І задовольнятися лише плейоф, маючи таких суперників і такий потужний склад, було б дуже дивно.

Значить, є проблеми, і щось явно пішло не так. Команда, що має у своєму складі Дьокереша, Ісака, Бергвалля, Гіна, та ще низку непоганих футболістів, не може задовольнятися двома нічиїми зі Словенією та сухими поразками від Косова.

Парадоксально, що маючи такі гучні імена в атаці, шведи забили в шести матчах кваліфікації тільки чотири голи. А розпіарений та неймовірно дорогий дует Ісак-Дьокереш на двох забили нуль. Нуль мʼячів.

Отож, не такі страшні ці шведські чорти, як їх малюють. Інше питання - чи буде це так станом на березень. Цілком можливо, що до того часу лідери шведів наберуть форму, і нам буде непереливки. Однак поки - готуємося, грати з ними можна й потрібно.

Тим паче історично Швеція для нас - суперник знаковий. Саме шведів ми переграли в першому в історії матчі фінальної частини Євро в Києві. Саме їх ми долали у 1/8 фіналу Євро-2024. Тож, борітеся - поборете. Можливо, цього разу перемога над Швецією знову стане для збірної України початком чогось історичного.

Польща: неприємно, але не критично

Якщо ж ми таки вийдемо до фіналу, то там точно не хотілося б зустрітися зі збірною Польщі. Поляки розпочинали кваліфікацію на цей ЧС дуже важко - вже в третьому турі програла, здавалося, головному конкуренту в боротьбі за друге місце Фінляндії (1:2).

Та після цього місцевий футбольний союз наважився на рішення, яке в підсумку стало доленосним - звільнив головного тренера Міхала Пробєжа, який окрім провальних результатів ще й примудрився посваритися з лідером команди Робертом Левандовським.

Під керівництвом Урбана справи біло-червоних одразу почали налагоджуватися. Несподівана виїзна нічия з Нідерландами (1:1), перемога в лобовій зустрічі з Фінляндією (3:1), обовʼязкові перемоги над Литвою (2:0) та Мальтою (3:2) - і кадра не просто потрапила до плейоф, а зробила це досить впевнено, навіть зберігши теоретичні шанси на перше місце до останнього туру.

Покоління у поляків зараз непогане: окрім вічно молодого Левандовського тут є Кеш, Зелінський, Залевьский, Шиманський. Але чи надто ці імена грізні для того, аби казати, що Україна буде явним аутсайдером - та ні. Так, поляки впевнено пройшли кваліфікацію, але суперники в цій кваліфікації були відверто не дуже: Литва та Мальта - це і близько не Ісландія. Тож як мінімум, поборемося, та поборотися мало: у фіналах потрібно не грати, а перемагати.

Албанія: найкращий з можливих варіантів

Значно привабливішим варіантом у фіналі виглядає збірна Албанії, тож якщо таки подужаємо Швецію, у другому півфіналі є сенс вболівати за неї. Хоча албанці також зовсім не подарунок - посіли друге місце в групі з нестримною Англією, вигравши боротьбу за плейоф у самої Сербії, якій жодного разу не дали забити у свої ворота, зігравши в нульову нічию вдома та мінімально перемігши на виїзді.

Так, ще двома суперниками в групі були дуже слабкі Латвія та Андорра, з Латвією албанці навіть примудрилися втратити очки (1:1). Однак свою вирішальну дуель у Сербії виграли, і ось вони тут.

На папері збірна Албанії виглядає як суперник, з яким Україна однозначно повинна справлятися — та ще й без особливих труднощів. Утім, за останні роки рівень албанців помітно зріс.

Команда, для якої Євро-2024 став лише другим великим турніром за весь час існування, просто фантастично провела кваліфікацію до тієї континентальної першості, посівши перше місце в групі з Чехією, Польщею, Молдовою та Фарерами й упевнено пробившись до фінальної частини.

На самому Євро албанці провалилися, але вони потрапили до найскладнішої з усіх можливих груп, де їхніми суперниками стали Іспанія, Італія та Хорватія. У такій компанії розраховувати на щось більше, ніж одне очко, було вкрай непросто.

Зі збірною Албанії Україна у своїй історії провела вісім матчів, і статистика тут доволі показова: шість перемог, одна нічия та одна поразка, яка трапилася у стартовому поєдинку останньої Ліги націй. Зате вирішальну гру тієї Ліги націй в албанців ми виграли (2:1), тож сподіватимемося, що і цього разу потенційний вирішальний матч проти цього суперника, якщо він станеться, завершиться на нашу користь.

У матеріалі використані фото Getty Images