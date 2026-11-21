Денис Сєдашов

Перша ракетка світу німець Александер Звєрєв став другим фіналістом Підсумкового турніру ATP 2026 року. У півфінальному матчі він у двох сетах здолав п'ятого номера світового рейтингу данііла мєдвєдєва.

Поєдинок тривав 1 годину 28 хвилин. Доля першої партії вирішилася на тайбрейку, де німецький тенісист не віддав супернику жодного розіграшу. У другому сеті Звєрєв оформив вирішальний брейк і довів зустріч до впевненої перемоги — 7:6 (7:0), 6:4.

За час гри Звєрєв виконав 16 подач навиліт, припустився трьох подвійних помилок та реалізував один брейк-пойнт із двох. У доробку мєдвєдєва 12 ейсів, одна подвійна помилка та жодного заробленого брейк-пойнта за весь матч.

Алькарас переміг Шелтона та вийшов у фінал Підсумкового турніру ATP-2026.