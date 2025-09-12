Михайло Цирук

Настали чергові вихідні, а це означає, що саме час виділити для себе головні матчі футбольного вікенду, щоб не пропустити все найцікавіше.

Пропонуємо до вашої уваги добірку топових поєдинків, які не дадуть вам занудьгувати у вільний час.

Пʼятниця: потенційний дебют Судакова

22:15 Бенфіка - Санта-Клара

За лісабонською Бенфікою українські вболівальники тепер стежитимуть з подвійною увагою, адже окрім Анатолія Трубіна там виступатиме ще й один з найзірковіших футболістів нашої збірної – Георгій Судаков. Відзначившись голом за національну команду він приєднався до клубу, і вже сьогодні може дебютувати за орлів на очах у домашніх трибун.

Прогноз ХSPORT.ua – перемога Бенфіки

Субота: Всеіталійське дербі та багато матчів з українцями

14:30 Арсенал - Ноттінгем

Дуже символічно, що вже в першому матчі після переходу в Ноттінгем Олександра Зінченка, його новий колектив зустрінеться з командою, якій належить українець – лондонським Арсеналом.

Але сам гравець, через умови оренди, не матиме можливості довести тренерському штабу канонірів, що вони зарано його списали.

Лондонський клуб розпочав сезон дуже непогано, хоч і в останньому турі мінімально поступився Ліверпулю (0:1).

Прогноз ХSPORT.ua – перемога Арсенала

17:00 Евертон - Астон Вілла

Евертон Віталія Миколенка, після поразки в стартовому турі, набрав хід та виграв три матчі поспіль в усіх турнірах. Цілком можливо, що на цій хвилі ірисками вдасться дати бій і Астон Віллі, котра навпаки розпочала сезон провально, і в трьох матчах здобула лише одне очко.

Прогноз ХSPORT.ua – Евертон не програє

17:15 Сосьєдад - Реал

Попри те, що цей сезон Сосьєдад розпочав відверто провально, набравши у трьох турах лише два очки, заслуги команди в попередній кампанії, де вона дійшла до півфіналу Кубка Іспанії та 1/8 Ліги Європи, все одно змушують сприймати її як суперника, який потенційно може дати бій Реалу. А от чи зможе реально - покаже тільки гра.

Прогноз ХSPORT.ua – перемога Реалу

19:00 Ювентус - Інтер

У Серії А наразі зіграно лише два поєдинки, тож робити якісь глобальні висновки зараз, звісно, зарано. Втім, навіть на такій короткій дистанції Інтер не обійшовся без сенсаційної втрати очок. У попередньому турі підопічні Крістіана Ківу поступилися Удінезе (1:2).

А от Ювентус, за підсумками стартових поєдинків сезону, поки є однією з чотирьох команд, що йдуть у чемпіонаті без втрат, а також однією з трьох, які у поточній кампанії ще не пропускали мʼячів.

У першому турі підопічні Ігора Тудора після перерви зуміли дотиснути Парму (2:0), а в другому, також ближче до завершення поєдинку, вирвали мінімальну перемогу над Дженоа (1:0). Тож попри те, що стара синьйора стартувала з двох сухих перемог, говорити про те, що ці успіхи далися їй легко, все ж не доводиться.

Прогноз ХSPORT.ua – нічия

22:00 Атлетико - Вільярреал

Схожа ситуація, як із Сосьєдадом, і з мадридським Атлетико: за статусом, безумовно, гранд, але старт сезону просто жахливий – жодної перемоги та лише два очки в трьох стартових турах. Чи вдасться підопічним Дієго Сімеоне перервати цю жахливу серію в поєдинку з Вільярреалом, який навпаки розпочав кампанію успішно та ще жодного разу не поступався?

Прогноз ХSPORT.ua – нічия

22:00 Брентфорд - Челсі

Брентфорд Єгора Ярмолюка подібною переможною серією похизуватися не може, адже з трьох матчів АПЛ поки виграв лише один. Виправити цю ситуацію бджоли спробують у домашньому протистоянні з Челсі, однак завдання дуже непросте. У трьох матчах поточного сезону сині поки не програвали та пропустили тільки один мʼяч, тож супернику доведеться добряче постаратися, аби зламати їхню оборону.

Прогноз ХSPORT.ua – перемога Челсі

Неділя: дербі Манчестера та можливий дебют Ваната

13:30 Рома - Торіно

Рома Артема Довбика після двох турів йде в чемпіонаті без втрат та пропущених мʼячів, і точно захоче продовжити цю серію в домашньому протистоянні з Торіно. Ну а ми хочемо, аби український форвард отримував більше ігрового часу: не даремно ж боси вовків, попри всі сумніви, таки залишили його в команді.

Прогноз ХSPORT.ua – перемога Роми

15:00 Сельта - Жирона

Після нещодавнього підписання Владислава Ваната Жирона стала найбільш українською командою з топ-5 ліг, адже тепер тут виступає аж троє українців. Щоправда, початок сезону у виконанні каталонців поки наштовхує на думки про те, що залишитися командою топ-ліги з такою грою буде дуже важко. Чи зможуть підопічні Мічела, нарешті, набрати свої перші очки в цій кампанії, та чи дебютує за Жирону четвертий українець у її історії?

Прогноз ХSPORT.ua – Сельта не програє

18:15 ПСЖ - Ланс

У минулому турі ПСЖ Іллі Забарного перервав серію нудних перемог 1:0 яскравими 6:3 в Тулузі. Для вболівальників це, звісно, значно цікавіше, але для нашого співвітчизника не дуже: коли ПСЖ пропускає тричі, до захисту завжди є питання. Ну а в нас питання одне: чи вийде Забарний у стартовому складі на цей поєдинок, або ж знову поступиться місцем на полі комусь з партнерів?

Прогноз ХSPORT.ua – перемога ПСЖ

18:30 Ман Сіті - Ман Юнайтед

Попри всі негаразди МЮ, з останніх чотирьох матчів проти містян вони програли лише один – і той у серії пенальті. Ман Юнайтед розпочав кампанію 2025/26 як типовий Ман Юнайтед. Поразка від Арсенала (0:1) та нічия з Фулгемом (1:1) з самого початку поставили червоних дияволів у становище скромного середняка, якому доведеться пробиратися з низів до вершин турнірної таблиці.

Та якщо до подібних провалів у виконанні Юнайтед ми вже звикли, то те, що Сіті стартував у новому сезоні ще гірше, стало відвертою несподіванкою. Розпочалося для Ман Сіті все дуже добре – з розгромної перемоги над Вулвергемптоном (4:0). Однак далі було дві поразки поспіль: спочатку вдома від Тоттенгема (0:2), а потім на виїзді від Брайтона (1:2), де підопічні Пепа Гвардіоли пропустили вирішальний гол на останніх хвилинах матчу.

Попри те, що в трьох останніх матчах, які завершувалися в ігровий час, Юнайтед не поступався Сіті, а два з них взагалі виграв, букмекери знову вважають явним фаворитом зустрічі саме команду Гвардіоли. Подивимося, хто візьме гору цього разу і якого ж кольору все ж таки Манчестер.

Прогноз ХSPORT.ua – перемога Ман Сіті

У матеріалі використані фото Getty images