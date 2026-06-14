Павло Василенко

46-річний суддя Віталій Романов, якого було визнано найкращим арбітром минулого сезону УПЛ, не зможе обслуговувати поєдинки чемпіонату України у наступному сезоні через досягнення вікового цензу, але залишиться в суддівському корпусі, повідомляє Ігор Бурбас.

Найкращий суддя минулого розіграшу УПЛ має увійти до Комітету арбітрів УАФ, де куруватиме VAR-напрямок. У Будинку футболу наразі обговорюється ідея створення єдиного VAR-центру, який би замінив використання VAR-фургонів на стадіонах.

За своє кар’єру Романов у якості головного арбітра відсудив 156 матчів елітного дивізіону, 21 гру Кубку України, два поєдинки за Суперкубок України, шість зустрічей Ліги конференцій.