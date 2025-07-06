Півзахисник донецького Шахтаря Єгор Назарина поділився очікуваннями від старту команди у кваліфікації Ліги Європи УЄФА. У першому раунді гірники зіграють проти фінського Ільвеса.

Скажу чесно, ми ще не аналізували і не дивилися цю команду. Думаю, завтра почнемо готуватися до зустрічі. Вважаю, це непогана команда, тому що у кваліфікації Ліги Європи слабких не буває. Налаштовуємося на складну гру і будемо старатися зробити все, щоб пройти далі.

Думаю, фізично ми готові. Можливо, трохи не вистачило часу, щоб відпрацювати всі механізми, які хоче бачити тренер, але з кожною грою ми додаємо і стаємо кращими. Сподіваюся, у першому офіційному поєдинку покажемо те, що просить наш тренерський штаб.