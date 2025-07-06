Назарина: «Фізично готові до Ільвеса»
Донеччани провели останній контрольний матч напередодні старту у Лізі Європи
близько 1 години тому
Півзахисник донецького Шахтаря Єгор Назарина поділився очікуваннями від старту команди у кваліфікації Ліги Європи УЄФА. У першому раунді гірники зіграють проти фінського Ільвеса.
Скажу чесно, ми ще не аналізували і не дивилися цю команду. Думаю, завтра почнемо готуватися до зустрічі. Вважаю, це непогана команда, тому що у кваліфікації Ліги Європи слабких не буває. Налаштовуємося на складну гру і будемо старатися зробити все, щоб пройти далі.
Думаю, фізично ми готові. Можливо, трохи не вистачило часу, щоб відпрацювати всі механізми, які хоче бачити тренер, але з кожною грою ми додаємо і стаємо кращими. Сподіваюся, у першому офіційному поєдинку покажемо те, що просить наш тренерський штаб.
Зустріч Шахтаря та Ільвеса у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи відбудеться 10 липня о 21:00 у Словенії. Донеччани вже оприлюднили заявку на гру.
У останньому перед стартом у єврокубках контрольному матчі Шахатр зіграв внічию зі Словацко (1:1).
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