Сергій Разумовський

Опорний півзахисник Інтера Крістіан Аслані, який нині виступає за Торіно на правах оренди, відкритий до зміни клубу вже цієї зими, повідомляє у соцмережі X інсайдер Ніколо Скіра. За його даними, ситуація навколо 23-річного албанця може отримати розвиток у найближчі тижні, адже сам футболіст не виключає варіанту з новою командою посеред сезону.

Додаткових подробиць додав інший відомий інсайдер – Фабріціо Романо. Напередодні він написав, що Інтер розглядає можливість достроково відкликати Аслані з оренди в Торіно, аби одразу відправити його в оренду до іншого клубу. Стверджується, що впродовж останніх кількох годин послуги півзахисника вже були запропоновані Фіорентині.

Потенційний інтерес Фіорентини виглядає логічним на тлі її нинішнього становища в Серії А: «фіалки» перебувають на 19-й позиції турнірної таблиці, маючи 12 очок після 18 зіграних матчів. У такій ситуації клубу потрібні варіанти для підсилення складу й стабілізації гри, а Аслані може стати одним із кандидатів на підсилення середньої лінії. Лише напередодні команда залишила останню позицію в таблиці.

Нагадаємо, Торіно орендував Аслані в серпні 2025 року до завершення сезону-2025/26. Угода між клубами також містить опцію викупу контракту 23-річного албанського футболіста. За річну оренду Торіно мав заплатити 1,5 мільйона євро, тоді як опція викупу оцінюється у 12 мільйонів євро. У нинішньому сезоні в складі туринців Аслані зіграв 16 матчів у всіх турнірах і провів на полі 1154 хвилини, однак результативними діями поки не відзначився.