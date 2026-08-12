Павло Василенко

Кіліан Мбаппе може найближчим часом завершити багаторічну співпрацю з американським спортивним гігантом Nike. Французький нападник мадридського Реала працює з брендом ще з восьми років, однак тепер їхнє партнерство, схоже, добігає кінця.

За інформацією французьких ЗМІ, Мбаппе нібито вже розірвав контракт із Nike наприкінці минулого місяця. Це може відкрити йому шлях до співпраці з одним із головних конкурентів американської компанії.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Представники футболіста також не коментують повідомлення про завершення партнерства, тому невідомо, який саме бренд може стати його новим екіпірувальником.

Співпраця Мбаппе з Nike розпочалася, коли майбутній чемпіон світу був лише восьмирічним хлопчиком. За майже два десятиліття француз став одним із головних облич компанії у світовому футболі.

Якщо інформація про розрив контракту підтвердиться, для Nike це стане серйозною втратою. Мбаппе залишається однією з найбільш упізнаваних футбольних зірок планети, а його перехід до конкуруючого бренду може мати значний вплив на ринок спортивної екіпіровки.