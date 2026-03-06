Головний тренер каталонської Барселони Ганс-Дітер Флік напередодні матчу 27-го туру Ла Ліги проти Атлетіка з Більбао відверто висловився про кадрові проблеми команди.

Німецький фахівець не став шукати винних серед медичного персоналу, а наголосив, що відповідальність за фізичний стан гравців лежить виключно на ньому. Цитує слова Фліка видання Sport.es.

Я незадоволений ситуацією з травмами. Нам потрібно зрозуміти, що необхідно покращити. Але це завжди моя відповідальність. Це не лікарі чи фізіотерапевти — це моя відповідальність. Якщо щось трапляється, я обговорюю це з усіма, щоб покращити ситуацію в майбутньому та уникнути повторення подібних помилок. Іноді припускаєшся помилок, так буває. Неприємно, коли це відбувається в такі важливі моменти, але це також дає іншим гравцям можливість продемонструвати свої якості.

Зрештою, у нас є висококласні гравці з Ла Масії, і ми маємо досвід роботи з ними. Ми повинні розподіляти навантаження, і, можливо, завтра зіграють інші футболісти.