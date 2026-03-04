Подвійний удар по обороні Барселони: лідери захисту вибули через травми
Пошкодження отримали Кунде і Бальде
близько 4 годин тому
Каталонська Барселона офіційно підтвердила травми Жуля Кунде та Алехандро Бальде. Обидва захисники пошкодили підколінне сухожилля лівої ноги у поєдинку з Атлетіко в 1/2 фіналу Кубка Іспанії.
Деталі травм та терміни відновлення:
Жуль Кунде: терміни повернення француза до тренувань наразі невідомі.
Алехандро Бальде: фулбек пропустить приблизно чотири тижні.
Попри розгромну перемогу з рахунком 3:0 у матчі-відповіді, синьо-гранатові припинили виступи в Кубку Іспанії.