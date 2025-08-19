Невілл назвав головного фаворита АПЛ сезону 2025/2026
Прогноз від англійського експерта
близько 1 години тому
Гарі Невілл / фото - Getty
Колишній капітан Манчестер Юнайтед та нинішній футбольний експерт Гарі Невілл поділився своїм прогнозом щодо переможця англійської Прем’єр-ліги сезону 2025/2026.
Я обрав би Арсенал — просто з упертості, але насправді вважаю, що чемпіоном стане Манчестер Сіті, – сказав Невілл у коментарі Sky Sports.
У стартовому турі нового сезону Манчестер Сіті розгромив Вулвергемптон з рахунком 4:0, тоді як Арсенал здобув мінімальну перемогу над Манчестер Юнайтед (1:0).
У другому турі чемпіонату Англії містяни 23 серпня вдома зустрінуться з Тоттенгемом, а каноніри того ж дня прийматимуть Лідс Юнайтед.