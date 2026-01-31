Форварда Мальорки Ведата Мурікі було визнано найкращим гравцем чемпіонату Іспанії за підсумками січня. Косоварський нападник продемонстрував відмінну результативність, забивши п'ять м'ячів у чотирьох матчах, включаючи хет-трик у грі проти Атлетіка, яка завершилася перемогою його команди з рахунком 3:2. Раніше подібну нагороду Мурікі отримував лише одного разу у травні 2022 року.

У боротьбі за звання найкращого футболіста місяця Мурікі випередив українського нападника Жирони Владислава Ваната, який у січні відзначився чотирма голами. До номінантів також увійшли Гонсалу Гуедеш з Реал Сосьєдада, Маркос Алонсо з Сельти та форвард Атлетіко Александер Серлот.

У поточному сезоні Ванат провів за Жирону 20 матчів у всіх турнірах, записавши на свій рахунок вісім забитих м'ячів та одну результативну передачу.

Раніше Жирона оголосила заявку на матч Ла Ліги проти Ов’єдо.