Сергій Разумовський

Буковина отримала фінансове покарання від КДК УАФ після півфінального матчу Кубка України проти Динамо, який завершився поразкою чернівецької команди з рахунком 0:3.

Причиною санкцій стали порушення правил поведінки з боку вболівальників під час гри. Йдеться про використання піротехніки, несанкціоновані виходи фанатів на футбольне поле, а також скандування образливих і нецензурних висловлювань на адресу арбітрів.

У клубі підтвердили, що через ці інциденти Буковина зазнала фінансових збитків, і звернулися до своїх уболівальників із проханням відповідальніше поводитися на трибунах.

Футбольний клуб «Буковина» отримав фінансове стягнення від КДК УАФ за підсумками півфінального матчу Кубка України проти київського «Динамо». Наразі клуб несе фінансові збитки через порушення правил поведінки глядачів на трибунах, несанкціоновані вибігання вболівальників на футбольне поле, використання піротехнічних засобів, скандування нецензурного та образливого характеру на адресу арбітрів тощо. ФК «Буковина» безмежно цінує палку підтримку вболівальників, проте має попередити про серйозні ризики. Окрім значних фінансових втрат, у випадку повторення подібних інцидентів клуб може бути покараний проведенням домашніх матчів без глядачів. Порожні трибуни на стадіоні «Буковина» - це найгірше покарання як для гравців, так і для відданих фанатів. Ми щиро вдячні кожному, хто підтримує «жовто-чорних» на трибунах, і звертаємося до вас із проханням дотримуватися правил поведінки на стадіоні, не вибігати на футбольне поле і не використовувати піротехнічні засоби, утримуватися від вигуків образливого та нецензурного змісту на адресу арбітрів. Ми розуміємо ваші емоції та знаємо, як ви щиро вболіваєте за команду. Ваша підтримка неймовірна, і саме завдяки вам «Буковина» досягла історичних успіхів у цьому сезоні. Тож продовжуємо підтримувати команду гучно, проте відповідально! Разом ми – рушійна сила, але тільки якщо дотримуємося правил. ФК Буковина

Раніше Буковина достроково здобула право виступати в УПЛ, оформивши підвищення у класі за шість турів до завершення сезону. Також команда гарантувала собі перемогу в Першій лізі за чотири тури до фінішу чемпіонату.