Сергій Разумовський

У четвертому турі загального етапу Ліги чемпіонів Тоттенгем у рідних стінах розгромив Копенгаген.

Господарі швидко повели завдяки голу Джонсона на 19-й хвилині. А після перерви Одобер подвоїв перевагу. На 57-й хвилині Джонсон отримав вилучення, але навіть у меншості лондонці довели справу до розгрому: забили ван де Вен і Пальїнья.

Наприкінці зустрічі «шпори» могли зробити рахунок ще більшим. Проте на 92-й хвилині Рішарлісон не реалізував пенальті, влучивши у поперечку.

До вашої уваги огляд матчу.

Тоттенгем досі не програє у цьому розіграші Ліги чемпіонів. Команда набрала вісім очок і ввійшла до зони 1/8 фіналу. Копенгаген з одним балом – один із аутсайдерів таблиці.

Ліга чемпіонів. Загальний етап, четвертий тур

Тоттенгем – Копенгаген 4:0

Голи: Джонсон, 19, Одобер, 51, ван де Вен, 64, Пальїнья, 67

Тоттенгем: Вікаріо, Порро, Ромеро (Данзо, 73), ван де Вен, Удоґі (Спенс, 73), Бентанкур, Сарр, Джонсон, Сімонс (Пальїнья, 60), Одобер (Скарлетт, 80), Коло Муані (Рішарлісон, 73)

Копенгаген: Котарскі, Судзукі, Ґабріел (Ґарананґа, 72), Хацидіакос, Лопес, Ларссон (Дадасон, 46), Лераґер, Клем, Ашурі (Роберт, 76), Мукоко (Клаессон, 72), Ельюнуссі (Корнеліус, 72)

Попередження: Коло Муані (39) – Ґабріел (15), Судзукі (62), Лераґер (90+1)

Вилучення: Джонсон (57)