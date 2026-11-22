Віктор Вембаньяма встановив унікальне досягнення в НБА
Центровий Сан-Антоніо Сперс за один матч набрав 50 очок, реалізував 5 триочкових та зробив 5 блок-шотів
22-річний французький центровий Сан-Антоніо Сперс Віктор Вембаньяма став автором унікального досягнення в Національній баскетбольній асоціації, якого раніше не вдавалося жодному гравцеві.
Баскетболіст першим в історії ліги за один матч набрав щонайменше 50 очок, реалізував п'ять триочкових кидків та зробив п'ять блок-шотів.
Історичний показник Вембаньяма зафіксував у переможному матчі регулярного чемпіонату проти Нью-Орлеан Пеліканс (114:91).
FIBA продовжила відсторонення російських та білоруських клубів від єврокубків.
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