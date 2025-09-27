Шовковський різко відреагував на запитання щодо Ярмоленка після третьої втрати очок поспіль
Динамо на останніх хвилинах втратило перемогу над Карпатами через помилку гравця, якому довірився тренер
близько 10 годин тому
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський після сенсаційної нічиєї у матчі сьомого туру української Прем’єр-ліги проти Карпат (3:3) різко відреагував на прохання пояснити свої кадрові рішення. Слова фахівця передає пресслужба клубу.
❓ На сьогоднішній день Моргун, Тіаре, Бленуце сильніші за Нещерета, Ярмоленка, Михавка?
Якщо Ярмоленка поставити в ворота, то певно, так, Бленуце краще за нього виглядатиме в нападі, це точно.
❓ Перший тайм складався не на користь вашої команди, у перерві ви не провели жодної заміни, втім на початку другого тайму гра перевернулася. Ви знайшли потрібні слова у роздягальні?
Я завжди знаходжу потрібні слова для своїх гравців.
Це вже третя втрата очок для Динамо в українській Прем’єр-лізі поспіль. Більш того, кожна з них – з пропущеними м’ячами на останніх хвилинах. Раніше «біло-сині» двічі зіграли з рахунком 2:2 з Оболонню та Олександрією.
Шовковський також визнав жахливу помилку свого «протеже», яка коштувала перемоги над Карпатами.
