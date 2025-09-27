Сергій Стаднюк

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський після сенсаційної нічиєї у матчі сьомого туру української Прем’єр-ліги проти Карпат (3:3) різко відреагував на прохання пояснити свої кадрові рішення. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

❓ На сьогоднішній день Моргун, Тіаре, Бленуце сильніші за Нещерета, Ярмоленка, Михавка?

Якщо Ярмоленка поставити в ворота, то певно, так, Бленуце краще за нього виглядатиме в нападі, це точно. Олександр Шовковський

❓ Перший тайм складався не на користь вашої команди, у перерві ви не провели жодної заміни, втім на початку другого тайму гра перевернулася. Ви знайшли потрібні слова у роздягальні?

Я завжди знаходжу потрібні слова для своїх гравців. Олександр Шовковський

Це вже третя втрата очок для Динамо в українській Прем’єр-лізі поспіль. Більш того, кожна з них – з пропущеними м’ячами на останніх хвилинах. Раніше «біло-сині» двічі зіграли з рахунком 2:2 з Оболонню та Олександрією.

