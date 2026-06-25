Вінгер збірної Бразилії Неймар оцінив виступи свого партнера по національній команді Вінісіуса Жуніора.

Бразилець відзначив лідерські якості та поточну ігрову форму футболіста мадридського Реала, назвавши його ключовою фігурою в нинішньому складі селесао. Слова наводить UOL.

Я радий підтримці вболівальників і всіх людей, але ще більше радий тому, що наша команда добре виступає. Я дуже щасливий через нинішню форму Вінісіуса.

Зараз Віні – наш головний гравець, і він переживає неймовірний період. Він допомагає нам, вирішує долю матчів, і це дуже важливо для нас.

Як я вже сказав, я дуже задоволений. Тепер починається плей-оф, і нам потрібно продовжувати перемагати, щоб досягти нашої головної мети.