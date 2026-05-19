Сергій Разумовський

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес уже визначився з колом футболістів, які представлятимуть національну команду на чемпіонаті світу-2026. Турнір пройде в Канаді, США та Мексиці, а до фінального списку португальців увійшли 27 виконавців, які мають допомогти команді пройти якомога далі на Мундіалі.

👥 Склад збірної Португалії на ЧС-2026

🧤 Воротарі: Діогу Кошта (Порту), Жозе Са (Вулвергемптон), Руй Сілва (Спортінг), Рікарду Велью (Генчлербірлігі).

🛡 Захисники: Діогу Далот (Манчестер Юнайтед), Матеуш Нунеш (Манчестер Сіті), Нелсон Семеду (Фенербахче), Жоау Канселу (Барселона), Нуну Мендеш (ПСЖ), Гонсалу Інасіу (Спортінг), Ренату Вейга (Вільярреал), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Томаш Араужу (Бенфіка).

🧠 Півзахисники: Рубен Невеш (Аль-Хіляль), Самуель Кошта (Мальорка), Жоау Невеш (ПСЖ), Вітінья (ПСЖ), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті).

🎯 Нападники: Жоау Фелікс (Аль-Наср), Франсішку Трінкау (Спортінг), Франсішку Консейсау (Ювентус), Педру Нету (Челсі), Рафаел Леау (Мілан), Гонсалу Гедеш (Реал Сосьєдад), Гонсалу Рамуш (ПСЖ), Кріштіану Роналду (Аль-Наср).

Окремо варто відзначити появу в складі Кріштіану Роналду. Для 41-річного нападника це буде вже шостий чемпіонат світу в кар’єрі. Свій шлях на мундіалях він розпочав ще в 2006 році в Німеччині, де провів шість матчів. Відтоді Роналду незмінно потрапляв до заявки Португалії на кожен наступний чемпіонат світу. Якщо цього разу він знову вийде на поле, то стане першим футболістом в історії, який зіграє на шести чемпіонатах світу поспіль.

Подібне досягнення теоретично може підкоритися і Ліонелю Мессі, однак у випадку аргентинця поки що йдеться лише про попередній список. Тож саме Роналду наразі має реальний шанс переписати історію світового футболу вже в найближчі місяці.

На груповому етапі Португалія зіграє проти ДР Конго, Узбекистану та Колумбії. Чемпіонат світу 2026 року відбудеться з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці.

Раніше до заявок своїх збірних ввійшли вікові бразилець Неймар і хорват Лука Модрич.