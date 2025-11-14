Сергій Разумовський

У матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026 збірна Німеччини на виїзді впевнено переграла Люксембург. Героєм зустрічі став Вольтемаде, який оформив дубль упродовж двадцяти хвилин другого тайму, чим забезпечив своїй збірній комфортне становище перед останнім туром.

Словаччина на своєму полі здолала Північну Ірландію завдяки драматичному голу Бобчека вже у компенсований час — на 91-й хвилині. У другому таймі словаки двічі починали святкувати, але голи Шкріньяра та Стрелеца були скасовані арбітром: один через офсайд, другий — через гру рукою. Наприкінці матчу гості залишилися у меншості після вилучення Балларда на 99-й хвилині.

Німеччина набрала 12 очок і перед останнім туром випереджає Словаччину за різницею м’ячів. Північна Ірландія (6) припинила боротьбу за чемпіонат світу-2026.

Чемпіонат світу-2026. Європейська кваліфікація, група A

Люксембург – Німеччина 0:2

Голи: Вольтемаде, 49, 69

Люксембург: Моріс, Янс, Корац, Карлсон, Бонерт (Де Граса, 46), Тіль (Де Суса, 71), Мартінс (Курчі, 80), Олесен (Ембало, 80), Баррейро, Сінані, Дардарі (С. Тіль, 88)

Німеччин: Бауманн, Раум, Та (Тшау, 79), Антон, Баку, Ґорецка (Нмеча, 53), Павлович, Ґнабрі (Шаде, 66), Вірц, Сане (Левелінг, 89), Вольтемаде

Попередження: Бонерт (40), Корац (61), Сінані (68) – Ґорецка (31), Та (56)

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Люксембург – Німеччина.

Словаччина – Північна Ірландія 1:0

Гол: Бобчек 90+1

Словаччина: Дубравка, Оберт, Дьомбер (Бобчек 88), Шкріняр, Ханчо, Бєро, Ріґо (Бенеш 84), Лоботка, Дуріш (Зауер 69), Стрелец (Боженік 88), Харашлін (Тупта 84).

Північна Ірландія: Пікок-Феррелл, Г’юм (Браун 90+7), Баллард, Макконвілл, Макнейр (Мадженніс 73), Девенні, Бредлі, Савілл, Лайонс, Прайс, Чарльз (Рід 46, Донлі 79)

Попередження: Дьомбер (73) – Баллард (23), Г'юм (57)

Вилучення: Баллард (90+9)

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Словаччина – Північна Ірландія.