Німеччина та Словаччина зустрінуться в понеділок увечері в Лейпцигу (початок о 21:45) в прямому протистоянні за перше місце в групі A відбору на чемпіонат світу 2026 року. Німеччина підходить до вирішального матчу після перемоги 2:0 над Люксембургом, де обидва голи забив форвард Ньюкасл Юнайтед Нік Вольтемаде. Цей результат підняв її до 12 очок після п’яти матчів, на рівні зі Словаччиною, але з кращою різницею м’ячів.

Підопічні Нагельсманна вражаюче відреагували після шокуючої поразки 0:2 від Словаччини в першому турі групи, здобувши чотири перемоги поспіль – двічі над Північною Ірландією та двічі над Люксембургом. Але це буде їхнім найсерйознішим випробуванням після тієї поразки в Братиславі.

Німеччина вже гарантувала місце в топ-2, але мусить уникнути поразки, аби кваліфікуватися напряму на літній чемпіонат світу. Поразка відправить їх до плей-оф, подовживши шлях після вильотів на групових етапах ЧС як 2018, так і 2022 років.

Новини команд

Травми продовжують ускладнювати вибір Нагельсманну. Марк-Андре тер Штеген, Антоніо Рюдігер, Джамал Мусіала та Кай Гаверц залишаються поза грою. Однак є позитивні новини: Йозуа Кімміх та Ніко Шлоттербек готові повернутися після пропуску матчу з Люксембургом як запобіжний захід. Вольтемаде – тепер з трьома голами в семи матчах за збірну – очікувано знову очолить атаку, підтриманий Флоріаном Віртцем, який, здається, збереже місце після сильного виступу. Словаччина прибуває до Лейпцигу, точно знаючи, що потрібно: перемога або плей-оф. Команда Франческо Кальцони здобула важливу домашню перемогу 1:0 над Північною Ірландією минулого разу, де Томаш Бобчек забив пізно, аби забезпечити четверту перемогу в кампанії.

Словаччина відкрила кваліфікацію перемогами над Німеччиною та Люксембургом, хоча невдача в Белфасті тимчасово зупинила імпульс. З того часу вони відігралися двома поспіль виграшами та залишаються в боротьбі за історичний тріумф у групі.

Словаччина не виходила на фінали чемпіонату світу з 2010 року, але впевненість висока: вони перемогли Німеччину в двох з останніх трьох зустрічей, включно з першим матчем у цій групі.

Кальцона, ймовірно, назве звичний склад на вирішальний поєдинок. Давід Стрелец очолить лінію атаки, тоді як досвідчений хребет Мартіна Дубравки, Мілана Шкрініара та Станіслава Лоботки закріпить команду. Нових проблем після перемоги над Північною Ірландією немає, і масштабні зміни малоймовірні.

