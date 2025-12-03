Німеччина офіційно отримала право провести жіночий чемпіонат Європи з футболу 2029 року. Таке рішення було ухвалене на засіданні Виконавчого комітету УЄФА сьогодні, 3 грудня.

Президент УЄФА Александер Чеферін оголосив результати спеціальної церемонії, де стало відомо, що німецька заявка випередила пропозицію Польського футбольного союзу, а також спільну заявку Данії та Швеції.

Хочу висловити подяку всім учасникам за їхню роботу. Кожен проєкт вирізнявся продуманістю та командною взаємодією, натхненною чудовим прикладом Швейцарії минулого літа. Вітаю Німеччину — очікуємо яскравий та незабутній турнір у 2029 році! — наводить слва Чеферіна офіційний сайт УЄФА.

Фінальна частина чемпіонату, у якій візьмуть участь 16 збірних, пройде на восьми аренах у різних містах країни:

Кельн — Cologne Stadium

Дортмунд — BVB Stadion Dortmund

Дюссельдорф — Düsseldorf Arena

Франкфурт — Frankfurt Arena

Ганновер — Niedersachsenstadion

Лейпциг — Leipzig Stadium

Мюнхен — Munich Football Arena

Вольфсбург — Wolfsburg Arena

Турнір запланований на літо 2029 року. УЄФА оголосить детальний календар змагань пізніше.