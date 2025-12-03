Німеччина прийме чемпіонат Європи з футболу серед жінок 2029
Рішення виконкому УЄФА: Чеферін оголосив підсумки голосування
близько 1 години тому
Німеччина офіційно отримала право провести жіночий чемпіонат Європи з футболу 2029 року. Таке рішення було ухвалене на засіданні Виконавчого комітету УЄФА сьогодні, 3 грудня.
Президент УЄФА Александер Чеферін оголосив результати спеціальної церемонії, де стало відомо, що німецька заявка випередила пропозицію Польського футбольного союзу, а також спільну заявку Данії та Швеції.
Хочу висловити подяку всім учасникам за їхню роботу. Кожен проєкт вирізнявся продуманістю та командною взаємодією, натхненною чудовим прикладом Швейцарії минулого літа. Вітаю Німеччину — очікуємо яскравий та незабутній турнір у 2029 році! — наводить слва Чеферіна офіційний сайт УЄФА.
Фінальна частина чемпіонату, у якій візьмуть участь 16 збірних, пройде на восьми аренах у різних містах країни:
Кельн — Cologne Stadium
Дортмунд — BVB Stadion Dortmund
Дюссельдорф — Düsseldorf Arena
Франкфурт — Frankfurt Arena
Ганновер — Niedersachsenstadion
Лейпциг — Leipzig Stadium
Мюнхен — Munich Football Arena
Вольфсбург — Wolfsburg Arena
Турнір запланований на літо 2029 року. УЄФА оголосить детальний календар змагань пізніше.