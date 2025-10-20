Після матчу восьмого туру АПЛ, у якому Ноттінгем Форест поступився Челсі з рахунком 0:3, керівництво клубу вирішило попрощатися з головним тренером Анже Постекоглу.

За даними OptaJoe, це звільнення стало історичним рекордом Прем'єр-ліги. Австралійський спеціаліст був відправлений у відставку 18 жовтня, пропрацювавши лише 39 днів. Попереднє антирекордне досягнення належало екс-наставнику Чарльтона Леслі Арнольду Ріду, який утримався на посаді 40 днів.

Раніше повідомлялося, що Ноттінгем Форест перебуває на фінальній стадії переговорів із Шоном Дайчем, який може очолити команду.