Відомий інсайдер анонсував нового тренера Зінченка в Ноттінгем Форест
Раніше цей фахівець працював з Віталієм Миколенком
близько 1 години тому
Шон Дайч/фото: Google
Відомий інсайдер Фабріціо Романо підтвердив, що Шон Дайч стане новим головним тренером Ноттінгем Форест. Сторони дійшли згоди за контрактом, який діятиме до літа 2027 року.
Дайч раніше працював з Евертоном і Бернлі, заслуживши репутацію тренера, що вміє вибудовувати дисципліновану та бойову команду.
Керівництво Ноттінгема вирішило звільнити Анже Постекоглу відразу після поразки від Челсі, незважаючи на те, що він очолив клуб лише у вересні. Зараз команда знаходиться в зоні вильоту і терміново потребує змін.
У складі англійського клубу виступає український футболіст Олександр Зінченко, орендований у Арсеналу.