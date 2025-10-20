Сергій Стаднюк

Італійський фахівець Роберто Манчіні не стане головним тренером Ноттінгем Форест. Про це у соцмережі X повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

🚨🌳 Після перемовин, що тривали останні 24 години, Роберто Манчіні на цьому етапі не стане новим головним тренером Ноттінгем Форест. Попри обговорення та перемовини, клуб і Манчіні не дійшли згоди. Фабріціо Романо

Раніше англійський клуб оголосив про звільнення Енджа Постекоглу. 60-річний австралієць очолив Ноттінгем 9 серпня 2025 року, однак не зміг здобути жодної перемоги. Команда двічі зіграла внічию та зазнала шести поразок. 18 жовтня керівництво ухвалило рішення розірвати з ним контракт.

Український захисник Олександр Зінченко у цьому сезоні провів лише 434 хвилини у п'яти матчах за Ноттінгем Форест. 28-річний футболіст не оформив жодної результативної дії.

Гравець збірної України виступає за Ноттінгем на правах оренди з лондонського Арсеналу. Наразі він відновлюється після м'язової травми.