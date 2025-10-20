Чи буде Манчіні тренувати Зінченка? Ноттінгем провів перемовини
Чемпіон Європи зі збірною Італії почав серйозно розглядатися на посаду тренера «лісників» після звільнення Постекоглу
15 хвилин тому
Італійський фахівець Роберто Манчіні не стане головним тренером Ноттінгем Форест. Про це у соцмережі X повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
🚨🌳 Після перемовин, що тривали останні 24 години, Роберто Манчіні на цьому етапі не стане новим головним тренером Ноттінгем Форест.
Попри обговорення та перемовини, клуб і Манчіні не дійшли згоди.
Раніше англійський клуб оголосив про звільнення Енджа Постекоглу. 60-річний австралієць очолив Ноттінгем 9 серпня 2025 року, однак не зміг здобути жодної перемоги. Команда двічі зіграла внічию та зазнала шести поразок. 18 жовтня керівництво ухвалило рішення розірвати з ним контракт.
Український захисник Олександр Зінченко у цьому сезоні провів лише 434 хвилини у п'яти матчах за Ноттінгем Форест. 28-річний футболіст не оформив жодної результативної дії.
Гравець збірної України виступає за Ноттінгем на правах оренди з лондонського Арсеналу. Наразі він відновлюється після м'язової травми.