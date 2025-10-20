Павло Василенко

Ноттінгем Форест підпише контракт з новим головним тренером.

У суботу англійський клуб оголосив про звільнення Анге Постекоглу. Заява була опублікована в соціальних мережах лише через 19 хвилин після закінчення матчу, в якому його команда програла Челсі з рахунком 0:3.

Австралієць приречений на провал через катастрофічні результати. Трохи більше ніж за місяць він провів вісім матчів під керівництвом команди, дві з яких зіграв унічию, а решту програв. Команда, за яку виступає український захисник Олександр Зінченко, зараз знаходиться в зоні вильоту Англійської Прем'єр-ліги.

Інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що Шон Дайч найближчим часом очолить Ноттінгем Форест. Досвідчений тренер близький до підписання контракту з новим роботодавцем.

Наступний матч Ноттінгема відбудеться у четвер, коли вони зіграють проти Порту в Лізі Європи.