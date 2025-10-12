Ноттінгем Форест може розлучитися з головним тренером після найближчого туру АПЛ. За інформацією The Telegraph, власник клубу Євангелос Марінакіс розглядає варіант звільнення Анже Постекоглу у разі поразки від Челсі 18 жовтня.

Австралієць очолив команду 9 вересня, змінивши Нуну Ешпіріту Санту, але поки що жодного разу не здобув перемогу. Під його керівництвом Форест провів сім матчів, у яких зазнав п'яти поразок та двічі зіграв унічию.

Якщо керівництво вирішить відправити Постекоглу у відставку, головним кандидатом на заміну називають колишнього тренера Евертона Шона Дайча. Також розглядаються варіанти з Марком Сілвою з Фулгема та Стівом Купером, який зараз працює у Брондбю.

Марінакіс очікує покращення результатів, оскільки команда знаходиться у нижній частині турнірної таблиці та ризикує втратити шанси на збереження місця у Прем'єр-лізі.

Раніше повідомлялося, що Постекоглу повторив антирекорд Ноттінгем Форест.