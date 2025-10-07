Після призначення Анге Постекоглу у вересні на пост головного тренера Ноттінгем Форест, команда Олександра Зінченка провела сім матчів, не здобувши жодної перемоги — дві нічиї та п’ять поразок. У зв’язку з цим Постекоглу може швидко залишити посаду, і найближчим часом у нього запланована зустріч із власником клубу.

За інформацією Daily Mail, у списку потенційних кандидатів на посаду тренера Форесту опинився Марку Сілва з Фулгема. Проте не факт, що клуб звернеться до португальця вже цього сезону. Основна причина — у контракті Сілви прописані великі відступні, а власник клубу Евангелос Маринакіс зазвичай запрошував лише вільних тренерів. Діюча угода Марку Сілви розрахована до літа 2026 року.