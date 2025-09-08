Асоціація футбольних федерацій Азербайджану призначила головним тренером на матч проти України наставника молодіжної збірної U-21 Айхана Аббасова.

«Звичайно, працювати у національній збірній Азербайджану – це велика відповідальність. Водночас мені дуже приємно. Якщо рішення прийнято, то наш обов’язок виконувати поставлені завдання. Зробимо все можливе, аби показати найкращий результат.

Часу до завтрашньої гри дуже мало, але ми постараємося мобілізувати команду і достойно зіграти проти України», – відповів Аббасов для Azerisport.