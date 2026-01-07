Екснаставник Страсбура Ліам Росеньйор після підписання контракту з Челсі звернувся до колишнього клубу. Його слова наводить ESPN.

Останні 18 місяців були радістю й найкращим періодом моєї професійної кар’єри. Я зустрів неймовірних людей, створив чудові спогади й увійшов в історію. Нічого з цього не сталося б без інвестицій наших власників і роботі нашого президента. У мене був інтерес від багатьох клубів, включно з учасниками Ліги чемпіонів, про що я завжди відкрито говорив із нашим президентом Марком Келлером та власниками. Я буду любити цей клуб до кінця свого життя, але не можу відмовити Челсі.

Окрім ПСЖ у Франції, якщо Челсі хоче тренера, той тренер, ймовірно, прийме цю роботу. Я б не погодився на посаду в Челсі, якби не був готовий. Є клуби, від яких просто неможливо відмовитися. Сподіваюся, вболівальники Страсбура зрозуміють це й пишатимуться цим, - сказав Росеньйор.