Сергій Стаднюк

П’ятьма матчами у середу, 17 вересня, стартує 1/16 фіналу Кубка України сезону-2025/2026. Цей етап триватиме протягом тижня і буде розбитий на чотири ігрові дні.

На стадії 1/16 фіналу зійдуться переможці попереднього раунду та чотири клуби, які представляли або досі представляють Україну в єврокубках – київське Динамо, донецький Шахтар, житомирське Полісся та Олександрія.

І саме «біло-сині», «гірники» та «містяни» проведуть свої матчі вже у перший ігровий день. Це пояснюється близьким стартом команд у Лізі конференцій. Шахтарю протистоятиме аматорське Полісся Ставки, а Динамо (як і в жеребкуванні єврокубка) пощастило менше. Киянам доведеться зіграти з Олександрією, чий футбол зараз на підйомі, враховуючи першу не-поразку в сезоні. Також потенційно цікавими стануть протистояння Металіста та ЛНЗ, а також Лівого Берега та Вікторії. Кривбас же не має мати проблем із Черніговом.

13:00 | Металіст – ЛНЗ. Пряма трансляція

13:00 | Чернігів – Кривбас. Пряма трансляція

15:30 | Лівий Берег – Вікторія. Пряма трансляція

15:30 | Полісся Ставки – Шахтар. Пряма трансляція

18:00 | Олександрія – Динамо. Пряма трансляція

Продовжується перший тур Ліги чемпіонів. Якщо протистояння Олімпіакос – Пафос не викличе особливого ентузіазму в закордонного вболівальника, то для українського це матч між командою Романа Яремчука та кривдником Динамо.

У пізньому слоті Аякс, що здійснив камбек до ЛЧ пройде перевірку командою, що двічі за останні три роки доходила до фіналу турніру. Баварія прийме чинного чемпіона світу Челсі. Ліверпуль – завжди міцний Атлетико. А Ілля Забарний може через чотири роки знову зіграти на головному клубному турнірі планети. Його ПСЖ проекзаменує оновлену Аталанту.

19:45 | Олімпіакос – Пафос. Пряма трансляція

19:45 | Славія – Буде-Глімт. Пряма трансляція

22:00 | Аякс – Інтер. Пряма трансляція

22:00 | Баварія – Челсі. Пряма трансляція

22:00 | Ліверпуль – Атлетико. Пряма трансляція

22:00 | ПСЖ – Аталанта. Пряма трансляція