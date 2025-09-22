Сергій Стаднюк

У шостому турі української Прем'єр-ліги Карпати на виїзді впевнено переграли Оболонь.

Перед матчем львів’яни залишалися єдиною командою чемпіонату, що ще не перемагала. На рахунку «зелено-білих» було чотири нічиї та одна поразка. Втім підопічним Владислава Лупашка вдалося зламати невтішну статистику.

Оболонь вже на старті опинилася в невигідному становищі. На 5-й хвилині після подачі з флангу м’яч зрізав у власні ворота Ломницький. Швидкий автогол дозволив Карпатам дещо віддати ініціативу супернику, поставивши його в незвичні умови.

Після перерви львів’яни закріпили свою перевагу. Бабогло замкнув передачу після стандарту й подвоїв рахунок. Оболонь намагалася нав’язати боротьбу, але серйозних моментів створити не вдалося, а «зелено-білі» впевнено довели гру до перемоги.

Карпати набрали сім очок і залишили зону вильоту. Оболонь продовжує випереджати львів’ян на один бал.

УПЛ, шостий тур

Оболонь – Карпати 0:2

Голи: Ломницький, 5, (автогол), Бабогло, 51

Оболонь: Федорівський, Шевченко, Дубко, Ломницький (Приймак, 46), Семенов, Суханов (Теслюк, 67), Черненко (Бичек, 80), Чех, Кулаковський (Слободян, 67), Устименко (Ільїн, 46), Нестеренко

Карпати: Домчак, Мірошніченко, Адамюк, Бабогло, Полегенько, Бруніньйо, Альварес (Танда, 76), Чачуа, Костенко (Невес, 83), Краснопір (Фабі, 90+3), Пау Вітор

Попередження: Черненко, Ільїн – Альварес, Краснопір