Михайло Цирук

Сьогодні, 22 вересня, у паризькому Театрі Шатле відбудеться урочиста церемонія вручення Золотого Мʼяча-2025. На події зберуться поважні гості та номінанти на нагороду з різних країн світу, але не представники ПСЖ, яким для потрапляння на подію було б достатньо одягнути костюм та трохи проїхатися на авто.

Присутності парижан завадила негода на півдні Франції. Через сильні дощі та грози префект департаменту Буш-дю-Рон вирішив, що проведення французького класико між Марселем та ПСЖ, яке було заплановане на вечір неділі, 21 вересня, неможливе. Через це гру було перенесено на понеділок, 22 вересня, а час початку гри точно збігається з часом початку церемонії - 21:00 за Києвом.

⛈️ Pluies orageuses: les transports en trains et avions sont perturbés depuis la fin de journée dans le sud-est de la France, notamment dans le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône, touchés par d'importantes intempéries qui ont contraint les autorités à reporter la rencontre OM-PSG… pic.twitter.com/sST5x0dAYH — Agence France-Presse (@afpfr) September 21, 2025

Якби мова йшла про якусь іншу команду, цій ситуації не приділили б стільки уваги, але ж це - цілий ПСЖ. Клуб, який, на думку багатьох, був найкращим у світі минулого сезону, а на головну нагороду вечора номіновано аж вісім його гравців.

Чи можна було перенести гру на інший день?

Згідно з регламентом Ліги професійного футболу Франції, у разі подібних форс-мажорів матч повинен відбутися на наступний день, якщо цьому, знову ж таки, не заважає погода чи інші екстремальні умови. Тож за буквою закону команда Луїса Енріке змушена змиритися з обставинами.

Звісно, можна було б спробувати використати свій вплив і статус та наполягати на перенесенні поєдинку на інші дати, але тут уже треба було б домовлятися з Марселем, який навряд чи пішов би на зустріч принциповому супернику. А враховуючи те, що цей клуб - також далеко не останній у французькому футболі, спроби “нагнути” провансальців могли б призвести до напруженості та скандалів.

Та навіть якщо не дивитися у регламент, а просто увімкнути здоровий глузд, то проведення гри якнайшвидше виглядає дуже логічним, бо якщо не зараз, то коли: на вихідних - календарні матчі шостого туру, а наступного тижня в обох команд поєдинки Ліги чемпіонів.

Дощ у Марселі зіпсував церемонію?

Принаймні, частково. Адже команда, яка була найкращою у минулому сезоні та найімовірніше здобуде нагороди, і мова не лише про головну, а й про інші, які також вручаються під час цієї церемонії, точно заслуговує на максимальне представництво у залі.

Однак для організаторів ще не все втрачено, адже потенційно головна зірка вечора матиме можливість бути присутньою в Театрі Шатле. Мова, звісно ж, про Усмана Дембеле, який є головним претендентом на Золотий мʼяч-2025, а низка ЗМІ уже встигла охрестити його переможцем.

Варіанти для Дембеле

Дембеле пропустить матч проти Марселя через травму, тож, у теорії, нічого не заважає йому відвідати подію та забрати свою нагороду, штовхнути пафосну промову та згадати партнерів, які замість того, аби сидіти тут, змушені рубатися з Марселем у французькому класико.

Але було б значно цікавіше, якби француз вчинив по-іншому. Уявіть, якби замість церемонії Усман вирушив до Марселя на матч своєї команди. Це ж просто неймовірна картина: у Парижі відбувається церемонія з давно відомим результатом, а Дембеле в цей час не випускають з обʼєктивів трансляційні камери на Велодромі.

Оце солідарність з партнерами, оце жест поваги до тих, хто протягом усього сезону допомагав тобі виграти нагороду. Хайп забезпечений, безмежна повага та любов фанатів - також. Втім, не нам, простим смертним, давати поради Дембеле. Виграний Золотий мʼяч - історична подія, яка може більше ніколи не повторитися.

Тож Усман має повне право діяти так, як хоче та відчуває, і якщо його бажання стояти на сцені з призом у руках та позувати на сотні камер перевищує прагнення зробити красивий жест - футболіста цілком можна зрозуміти. Це його вечір та його мить слави, котру не повинні зіпсувати жодні обставини.

У матеріалі використані фото Getty images