Оболонь та Полтава поділили очки у матчі з двома пенальті
М'ячі забивали Слободян і Сад
близько 1 години тому
Київська Оболонь не зуміла обіграти аутсайдера чемпіонату СК Полтава у межах 24-го туру Української Прем’єр-ліги. Зустріч на Оболонь-Арені завершилася — 1:1.
Перша половина гри пройшла без голів, проте на початку другого тайму гості відкрили рахунок — Сад реалізував одинадцятиметровий. Невдовзі полтавці залишилися в меншості через видалення Веремієнка, який отримав другу жовту картку. Пивовари скористалися перевагою лише наприкінці матчу — Слободян зрівняв рахунок, також забивши з пенальті.
УПЛ. 24-й тур
Голи: Слободян, 81, пен. – Сад, 53, пен.
Вилучення: Веремієнко, 66
Після цього туру Оболонь з 26 очками замикає першу одинадцятку таблиці. Полтава залишається на останній сходинці, маючи в активі 11 балів.
Беззаперечний лідер Динамо продовжить контракт із клубом, – експерт з футбольного бізнесу.
