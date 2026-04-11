Верес обіграв Оболонь та випередив киян у турнірній таблиці УПЛ
Перемогу команді з Рівного принесли Ндукве і Харатін
близько 2 годин тому
Рівненський Верес у домашньому матчі переміг Оболонь.
У першому таймі команди голів не забивали. Рахунок було відкрито у середині другої половини зустрічі зусиллями Ндукве. Наприкінці матчу Харатін встановив остаточний результат, реалізувавши пенальті.
УПЛ. 23-й тур
Голи: Ндукве, 73, Харатін, 85, пен.
Верес піднявся на 10-те місце, маючи в активі 26 очок. Оболонь із 25 балами опустилася на 11-ту сходинку.
Карпати обіграли Олександрію, здобувши четверту перемогу поспіль.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04