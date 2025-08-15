Сергій Стаднюк

Потроху повертається європейський клубний внутрішній футбол! Однак третій тур Першої ліги відкриє програму п'ятниці, 15 серпня. Між собою зустрінуться дві команди, що вже перемогли і програли, Вікторія та Лівий берег. Пізніше між собою зіграють новачок другого дивізіону Пробій і амбітний проект Буковини.

13:00 | Вікторія – Лівий берег. Пряма трансляція

15:30 | Пробій – Буковина. Пряма трансляція

Програму третього туру УПЛ відкриє протистояння Руху та Оболоні. Львів'яни вважаються фаворитом. Але кияни ще не пропускали у власні ворота, а підопічні Івана Федика лише за минулий тур дозволили Динамо п'ять разів відзначитися.

Стартує Кубок Німеччини для представників Першої Бундесліги! На стадії 1/32 фіналу чемпіон позаминулого сезону Баєр зіграє з Гросашпахом. Сенсація минулого сезону Армінія Білефельд знову прийме Вердер.

19:00 | Гросашпах – Баєр. Пряма трансляція

21:45 | Армінія – Вердер. Пряма трансляція

У рамках першого туру іспанської Ла Ліги Жирона Віктора Циганкова спробує з позитивної ноти розпочати новий сезон у матчі проти «улюбленого» клубу Романа Зозулі Райо Вальєкано. Вільярреал же проекзаменує новачка, колишній клуб Андрія Луніна, Реал Ов'єдо.

Також стартують і елітні дивізіони Англії та Франції. У першому турі Ліги 1 Ренн прийме Марсель. А у матчі-відкритті нового сезону АПЛ чемпіон Ліверпуль зійдеться зі знекровленим Борнмутом.

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський просто феєрив за Дженоа на літніх зборах. Досвідчений футболіст ніби переживає другу молодість, забиваючи сам і віддаючи результативні передачі. Час показати теж саме в офіційних іграх. В рамках 1/32 фіналу Кубка Італії генуезці приймуть Віченцу.

22:15 | Дженоа – Віченца. Пряма трансляція