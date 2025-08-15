Рух – Оболонь, Ліверпуль, Циганков і Маліновський. Що подивитися 15 серпня?
Розклад футбольних трансляцій ігрового дня п'ятниці
близько 1 години тому
Потроху повертається європейський клубний внутрішній футбол! Однак третій тур Першої ліги відкриє програму п'ятниці, 15 серпня. Між собою зустрінуться дві команди, що вже перемогли і програли, Вікторія та Лівий берег. Пізніше між собою зіграють новачок другого дивізіону Пробій і амбітний проект Буковини.
13:00 | Вікторія – Лівий берег. Пряма трансляція
15:30 | Пробій – Буковина. Пряма трансляція
Програму третього туру УПЛ відкриє протистояння Руху та Оболоні. Львів'яни вважаються фаворитом. Але кияни ще не пропускали у власні ворота, а підопічні Івана Федика лише за минулий тур дозволили Динамо п'ять разів відзначитися.
18:00 | Рух – Оболонь. Пряма трансляція
Стартує Кубок Німеччини для представників Першої Бундесліги! На стадії 1/32 фіналу чемпіон позаминулого сезону Баєр зіграє з Гросашпахом. Сенсація минулого сезону Армінія Білефельд знову прийме Вердер.
19:00 | Гросашпах – Баєр. Пряма трансляція
21:45 | Армінія – Вердер. Пряма трансляція
У рамках першого туру іспанської Ла Ліги Жирона Віктора Циганкова спробує з позитивної ноти розпочати новий сезон у матчі проти «улюбленого» клубу Романа Зозулі Райо Вальєкано. Вільярреал же проекзаменує новачка, колишній клуб Андрія Луніна, Реал Ов'єдо.
20:00 | Жирона – Райо Вальєкано. Пряма трансляція
22:30 | Вільярреал – Реал Ов'єдо. Пряма трансляція
Також стартують і елітні дивізіони Англії та Франції. У першому турі Ліги 1 Ренн прийме Марсель. А у матчі-відкритті нового сезону АПЛ чемпіон Ліверпуль зійдеться зі знекровленим Борнмутом.
21:45 | Ренн – Марсель. Пряма трансляція
22:00 | Ліверпуль – Борнмут. Пряма трансляція
Півзахисник збірної України Руслан Маліновський просто феєрив за Дженоа на літніх зборах. Досвідчений футболіст ніби переживає другу молодість, забиваючи сам і віддаючи результативні передачі. Час показати теж саме в офіційних іграх. В рамках 1/32 фіналу Кубка Італії генуезці приймуть Віченцу.
22:15 | Дженоа – Віченца. Пряма трансляція
